وأغلقت الشرطة في بكين بعض الطرق المؤدية إلى أطول مبنى في منطقة الأعمال المركزية بالمدينة، فيما لاحظ أحد مراسلي رويترز وجود لوح زجاجي مفقود في أحد الطوابق العليا على جانب المبنى.

ويعرف المبنى باسم برج "سيتيك" أو "تشاينا زون"، وهو ناطحة سحاب مكونة من 108 طوابق تقع في شرق بكين. ويضم المقر الرئيسي لمجموعة "سيتيك" المملوكة للدولة، كما يعد أطول مبنى في العاصمة الصينية.

وشهد الموقع انتشارا أمنيا كثيفا، حيث أُغلقت بعض الطرق المؤدية إلى المبنى أمام حركة السيارات.

كما شوهد أفراد الشرطة وهم يمنعون الأشخاص من التقاط الصور ويطلبون منهم الابتعاد عن محيط المبنى.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في بكين حطاما يتساقط من البرج، بالإضافة إلى الجزء الخلفي من الطائرة ونافذة محطمة لسيارة أجرة على الأرض.

وشاهد صحفي من شبكة "سي إن إن" أشخاصا جرى إجلاؤهم من ناطحة السحاب وهم يتجمعون في الشوارع القريبة من المدخل، إلى جانب سيارات إطفاء ودوريات شرطة وسيارة إسعاف.

وتظهر صور متداولة على الإنترنت رقم تسجيل الطائرة، وتشير إلى أنها من طراز "سانوارد إس إيه 60 إل أورورا"، وهي طائرة رياضية خفيفة مصنعة محليا ومملوكة لشركة صينية تعمل في مجال الطيران العام.

كما أظهرت بيانات طيران غير مؤكدة من موقع "فلايت رادار 24"، نشرت عبر الإنترنت، أن الطائرة انحرفت بشكل كبير عن مسار رحلتها.

ومنذ الأول من مايو، أصبحت العاصمة الصينية منطقة محظورة على الطائرات المسيرة، بعد بدأ سريان قواعد قواعد جديدة صارمة تحظر على السكان شراء أو استئجار أو تشغيل الطائرات المسيّرة داخل النطاق الإداري الواسع للمدينة من دون موافقة حكومية.