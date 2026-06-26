وقالت رودريجيز: "سوف ننقذ الأشخاص المحاصرين.. نحن نعمل بلا كلل لإنجاز هذه المهمة".

وأضافت أن ولاية لا جوايرا كانت الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و 7.5درجة، الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم فرض إجراءات عسكرية في الولاية حيث تبحث الفرق عن ناجين وتوزع الغذاء والماء.

وبحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، وقع الزلزال الأول أعقبه بعد 39 ثانية زلزال ثان، ثم تبعتهما نحو 30 هزة ارتدادية، في أقوى نشاط زلزالي تشهده فنزويلا منذ أكثر من قرن.

وفي ظل اتساع حجم الكارثة، تدفقت فرق الإنقاذ والمساعدات الدولية إلى فنزويلا، فيما أكدت الأمم المتحدة تعبئة مواردها لدعم عمليات الإغاثة، كما أعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية إرسال فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية عاجلة.

وامتدت آثار الزلزالين إلى دول مجاورة، إذ شعر السكان بالهزات في كولومبيا والبرازيل، بينما أكدت السلطات عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي على سواحل البحر الكاريبي.