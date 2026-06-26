وأصدرت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أمرا باعتقال الرجل صاحب الـ39 عاما، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، لمحاكمته بتهم من بينها التآمر ‌لارتكاب أعمال احتيال إلكتروني، والقرصنة، وسرقة معلومات شخصية.

و‌الخميس ذكرت مديرية الشرطة في ‌الجبل الأسود أن الشرطة ألقت القبض عليه في منتجع كوتور الساحلي على البحر الأدرياتيكي.

وأضافت في بيان أنه "شن هجمات قرصنة على نطاق واسع، منذ ‌عام 2013، واستهدف أكثر من ‌150 جامعة ⁠في الولايات المتحدة، وتسبب في أضرار تقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار".

وقالت الشرطة إن القضية ستحال الآن إلى ⁠قاض في ‌المحكمة العليا في بودغوريتشا عاصمة الجبل الأسود، لبدء ⁠إجراءات التسليم.

وأشارت إلى أن الحرس الثوري وكيانات ⁠إيرانية أخرى، من بينها جامعات، استفادت من البيانات التي حصل عليها، ومن الوصول إلى ⁠الحسابات المخترقة للجامعات.

ولدى إيران والحرس الثوري تاريخ طويل من العمليات السيبرانية التي ترعاها الدولة وتستهدف الولايات المتحدة.

وفي أبريل الماضي، حذرت أجهزة الأمن الإلكتروني وإنفاذ القانون والاستخبارات الأميركية من زيادة حملات القرصنة الإيرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.