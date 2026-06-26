وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، إن المحادثات لا تزال مستمرة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل تيسير هذه العملية.

وتأتي المفاوضات في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وفي سياق الجهود الأميركية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الأمنية العالقة بين الجانبين.

وفي موازاة ذلك، أعلنت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في بيان مشترك، دعمها للمحادثات الجارية بشأن لبنان، مؤكدة أن هذه المفاوضات يجب ألا تكون مشروطة بنتائج صراعات أخرى.

وشدد البيان على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، باعتباره جزءا من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في لبنان.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال إن لبنان وإسرائيل باتا على وشك التوصل إلى "التزام نوايا"، في إشارة إلى التقدم الذي أحرزته جولات التفاوض الأخيرة.