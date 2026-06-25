وبحسب مصدرين ووثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، تمثل الصفقة بادرة دعم لأنقرة في ظل التقارب المتواصل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي الخطوة بعد ساعات من تصريحات لترامب ألمح فيها إلى إمكانية المضي أيضا في بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا، قائلا إن أردوغان سيكون "سعيدا للغاية"، وإنه قد يتخذ خطوة بهذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا من برنامج تطوير وإنتاج مقاتلات "إف-35" عام 2019، عقب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وهو ما أدى إلى تجميد مشاركة تركيا في البرنامج.

ورغم إشارات ترامب الإيجابية، أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن أي صفقة لبيع مقاتلات "إف-35" ستظل مرهونة بموافقة الكونغرس، وبالتأكد من امتثال تركيا للقوانين الأميركية المنظمة لصفقات التسليح.

ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية تعليقا فوريا بشأن صفقة محركات المقاتلات أو الجدول الزمني المتوقع لاستكمال إجراءاتها.