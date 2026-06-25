وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) قد أفادت بأن السفينة تعرضت للإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف على بعد 7.5 ميل بحري إلى الجنوب الشرقي من منطقة عمانية، ما ألحق أضرارا بجسر القيادة، فيما أكد قبطانها عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

وفي المقابل، حذرت هيئة إيرانية معنية بإدارة الملاحة في مضيق هرمز السفن من استخدام مسارات غير معتمدة، وقالت عبر منصة "إكس" إن "السفن الموجودة خارج المسارات التي حددتها الهيئة لن تضمن لها ممرات آمنة".

وأضافت أن "السفن التي تستخدم مسارات غير مصرح بها لن تكون مشمولة بالتأمين أو الالتزامات ذات الصلة"، مؤكدة أن "العواقب الناجمة عن العبور عبر المسارات غير المصرح بها تقع على عاتق مالك السفينة ومشغلها وربانها".

وفي أعقاب الحادث، أعلنت المنظمة البحرية الدولية تعليق تنفيذ خطة إجلاء مئات السفن وآلاف البحارة العالقين في مضيق هرمز.

وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينجيز، في بيان: "أبلغت اليوم بوقوع هجوم في خليج عمان على سفينة عبرت مضيق هرمز. وهذه السفينة لم تبحر ضمن إطار الإجلاء الذي تنظمه المنظمة".

وأضاف: "قررت تعليق تنفيذه مؤقتا من أجل التأكد من استمرار توافر ضمانات السلامة اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء لدينا، ولكل السفن الموجودة في المنطقة".

وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد أطلقت، الثلاثاء، مبادرة طوعية لإخراج السفن العالقة عبر مسارين، أحدهما يمر عبر المياه الإيرانية والآخر عبر المياه العمانية، وذلك تحت إشراف أميركي، بعد أن تقطعت السبل بمئات السفن وعلى متنها نحو 11 ألف بحار.