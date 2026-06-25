قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الخميس، إن ما أعلنته الولايات المتحدة أن طهران ستستخدم الأصول التي يتم رفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية أميركية غير صحيح.
وذكر قاليباف في منشور على منصة "إكس": "الولايات المتحدة لا تصدر سوى فول الصويا المعدل وراثيا، ووعودا كاذبة وهراء".
والأربعاء، كرر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تصريحات للرئيس دونالد ترامب، بأن نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية التي سيتم رفع التجميد عنها ستستخدم لشراء أغذية وأدوية أميركية.
في المقابل، تقول إيران إنها ستحدد بنفسها أوجه إنفاق تلك الأموال.