وذكر ‌قاليباف في منشور على منصة "إكس": "الولايات المتحدة لا تصدر سوى ‌فول الصويا ‌المعدل ⁠وراثيا، ووعودا كاذبة وهراء".

والأربعاء، كرر وزير الخزانة الأميركي سكوت ⁠بيسنت تصريحات للرئيس ⁠دونالد ترامب، بأن نسبة ⁠كبيرة من الأصول الإيرانية التي ⁠سيتم رفع التجميد عنها ستستخدم لشراء أغذية وأدوية أميركية.

في المقابل، تقول إيران إنها ستحدد بنفسها أوجه إنفاق تلك ‌الأموال.