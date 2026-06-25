وجاء تصويت ليلة الأربعاء بعد أن أعرب ترامب عن استيائه مما اعتبره "وقوف المجلس في صف إيران"، في إشارة إلى تصويت الثلاثاء.

وغيّر عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان راند بول وبيل كاسيدي، اللذان كانا قد صوتا سابقا لكبح صلاحيات ترامب في شن الحرب على إيران، تصويتهما هذه المرة، حيث امتنع بول عن التصويت، بينما صوت كاسيدي ضد تمرير القرار.

كما صوتت الجمهوريتان سوزان كولينز وليزا موركوفسكي مرة أخرى لصالح القرار، بينما صوت الديمقراطي جون فيترمان ضده مجددا. وكانت النتيجة النهائية 50 ضد القرار (مؤيد لشن ترامب الحرب)، مقابل 47 معه.

ورحب ترامب بنتائج التصويت الجديد، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "غيّر مجلس الشيوخ للتو نتيجة التصويت المتعلقة بإيران من 50 مع مقابل 48 ضد، إلى 50 ضد مقابل 47 مع".

وأضاف: "غيّر كل من راند بول وبيل كاسيدي موقفهما. شكرا لزعيم الأغلبية جون ثيون، وليندسي غراهام، وبيرني مورينو، وللجميع".

واعتبر الرئيس الأميركي أن "هذا التصويت يوجه رسالة تحذير إلى إيران".

وكان ترامب وبخ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال مأدبة غداء خاصة، بعد تصويت الثلاثاء.

ودخل الرئيس الأميركي في مشادة كلامية حادة مع بعض الأعضاء، بسبب تصويتهم لصالح قرار يتعلق بصلاحيات الحرب من شأنه وقف أي أعمال قتالية إضافية.