وبحسب مشاركين في الاجتماع، دخل ترامب في مشادة كلامية مع السناتور الجمهوري بيل كاسيدي، الذي طالب الإدارة بتقديم توضيحات بشأن الاتفاق، معتبرا أنه يمنح إيران حوافز مالية من دون تحقيق الأهداف التي أعلنتها واشنطن في بداية الحرب.

وقال كاسيدي إن الشعب الأميركي "يستحق معرفة المزيد"، مضيفا أن مسار الحرب "لا يبدو كما قدم للرأي العام".

وتأتي هذه الخلافات في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا سياسية متزايدة، بعدما صوت مجلس الشيوخ، الثلاثاء، لصالح قرار يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، في خطوة رمزية حظيت بدعم أربعة أعضاء جمهوريين، بينهم كاسيدي.

وبعد ساعات من الاجتماع، طلبت إدارة ترامب من الكونغرس تخصيص نحو 87.6 مليار دولار، يذهب الجزء الأكبر منها لتغطية تكاليف الحرب وإعادة بناء المخزونات العسكرية.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجدل حول بنود الاتفاق الأميركي الإيراني، ولا سيما ما يتعلق بالتفتيش على المنشآت النووية، والأصول الإيرانية المجمدة، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب انعكاسات الاتفاق على الحرب الدائرة في لبنان.