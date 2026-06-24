وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين خلال زيارته مبنى الكابيتول، أن "المفاوضات تحقق تقدما كبيرا"، مؤكدا أن مرونة طهران تمثل عاملا أساسيا في دفع المحادثات إلى الأمام، قبل أن يستدرك قائلا: "سنرى ما سيحدث".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي خلال لقائه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وذلك بعد ساعات من تراجعه عن خطط توقيع مشروع قانون الإسكان المدعوم من الحزبين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، عقب التفاهمات الأخيرة الرامية إلى خفض التوتر بين البلدين، وسط استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والأصول الإيرانية المجمدة، وأمن الملاحة في منطقة الخليج.