وقال ترامب، خلال استقباله الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إن لدى واشنطن "شعورا بالإحباط" من حجم المساعدات الأوروبية خلال الحرب مع إيران، مضيفا أن دول الحلف "خذلت الولايات المتحدة" في هذا الملف.

وأضاف أن من الجيد أن يبدي الحلفاء استعدادهم للمساعدة، حتى وإن لم تكن الولايات المتحدة بحاجة إليها، لكنه رأى أنهم لم يقدموا الدعم الكافي.

من جانبه، أكد روته أن الحلف يجري مشاورات مع الدول الأعضاء لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ستزيد إنفاقها الدفاعي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن أوروبا أنفقت بالفعل "مبالغ كبيرة تقدر بمليارات الدولارات" على قطاع الدفاع، في إطار تعزيز قدرات الحلف والاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة.