وتعهد أوكيسون خلال خطابه في أسبوع الميدالين بالعمل على وقف ما وصفه بـ"الخلط القسري للسكان"، وفق موقع "أوكيسون".

واتهم أوكيسون أحزاب المعارضة بعدم اتخاذ موقف واضح ضد "الإسلاموية"، موجها انتقادات حادة إلى رئيسة الاشتراكي الديمقراطي مجدلينا أندرشون، بالقول إن "القاعدة التي تستند إليها حكومة مجدلينا أندرشون مليئة بهؤلاء الإسلاميين".

وتابع أن أندرشون لا تتخذ موقفا حازما بما يكفي تجاه ما وصفه بـ"مغازلة حزب اليسار لمؤيدي الإرهاب ومنكري الهولوكوست".

وحسب موقع "أوكيسون" اتهم رئيس ديمقراطيي السويد أحزاب المعارضة بأنها "مستعدة لبيع السويد لصالح مجموعات تكمن مصالحها وولاءاتها في مكان آخر".

وفي خطابه، هاجم أوكيسون ما يسميه حزبه "الخلط القسري للسكان"، معتبرا أن الاشتراكيين الديمقراطيين يريدون بناء مساكن للإيجار في مناطق الفلل ثم نقل سكان إليها من مناطق ذات كثافة سكانية عالية بالمهاجرين وتعاني مشكلات اجتماعية.

وكرس أوكيسون جزءا كبيرا من خطابه لمهاجمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ووجه انتقادات إلى وزراء سابقين من بينهم مورغان يوهانسون وبيتر هولتكفيست. واعتبر أن هؤلاء ساهموا في تدمير ما بنته الأجيال السابقة، وتحويل مجتمعات كانت آمنة إلى ما وصفه بـ"مناطق حرب".