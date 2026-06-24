تفصيلا، أكدت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت خلال الليلة الماضية، 323 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق روسية عدة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن المسيرات الأوكرانية أسقطت فوق أراضي مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وفولغوغراد وكالوغا وكورسك وليبيتسك ونيجني نوفغورود وأوريول وأورينبور وبينزا ورستوف وريازان وساراتوف وسمولينسك وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر أزوف".

من ناحية ثانية، قالت غرفة العمليات في مقاطعة بيلغورود، جنوب غربي روسيا، إن شخصا قتل وأصيب آخر جراء هجوم مسيرة أوكرانية استهدف إحدى القرى في المقاطعة الحدودية.

وجاء في بيان غرفة العمليات أن الاعتداء استهدف قرية بريفيتني التابعة لمنطقة فيديلفسكي بالمقاطعة.