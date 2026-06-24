ورغم أن النص غير ملزم قانونا، فإنه يمثل انتكاسة رمزية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فما معنى القرار؟ ولماذا يعد رمزيا؟ وكيف يمثل ضربة لترامب؟

منذ أسابيع تسعى المعارضة الديمقراطية إلى تقييد الصلاحيات العسكرية لترامب في النزاع مع إيران، منددة بما تعتبره "التفاف السلطة التنفيذية التي يمثلها على السلطة التشريعية".

وبحسب الدستور الأميركي، فإن إعلان الحرب من صلاحية الكونغرس وحده، وهو ما لم يطبقه ترامب عندما بدأ الحرب ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي حين يتيح القانون للرئيس إطلاق أعمال قتالية ردا على تهديد وشيك، فإنه يفرض عليه في المقابل الحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوما.

إلا أن ترامب تجاوز مطلع مايو هذه المهلة، مبررا ذلك بأن النزاع الذي بدأ في 28 فبراير بضربات أميركية وإسرائيلية انتهى، نظرا لوقف إطلاق النار.

ويطعن الديموقراطيون في هذا التبرير، ويشيرون إلى انخراط ميداني مستمر لقوات أميركية، وذلك رغم رفع الحصار الذي كانت تفرضه سفن حربية أميركية على الموانئ الإيرانية، بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت الأسبوع الماضي.

إلا أن القرار الذي أُقره مجلس الشيوخ الثلاثاء بغالبية 50 صوتا مقابل 48، بعد أن كان الكونغرس قد وافق عليه، يأمر بسحب القوات الأميركية من الحرب.

وبسبب قواعد الكونغرس، لن يحتاج الرئيس الجمهوري حتى إلى استخدام حق النقض ضده.

لكن هذا التصويت يعد صفعة لترامب في خضم المفاوضات مع إيران، في حين يحظى حزبه بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.

ويمكن أن يرسل القرار رسالة طمأنة للإيرانيين، مفادها أنه سيكون من الصعب جدا على ترامب اتخاذ قرار باستئناف الحرب، مما يعطيهم ميزة في التفاوض.

وانتقد ترامب القرار، وكتب على منصته "تروث سوشال": "أصبحت إيران محاصرة في الزاوية، وباتت جاهزة للسقوط. ومجلس الشيوخ الأميركي يقرر إجراء تصويت سيئ التوقيت وبلا معنى حول قانون صلاحيات الحرب. أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء جعلوا مهمتي أكثر صعوبة، لكنني سأنجزها بطريقة أو بأخرى، لأنني دائما أنجز المهمات!".

وأثناء مناقشة النص في مجلس النواب مطلع الشهر الجاري، ندد ترامب بما اعتبره تصويتا "غير وطني" من جانب المعارضة الديمقراطية و4 من النواب الجمهوريين الذين انضموا إليهم.

وقال حينها إن الديمقراطيين "يفضلون أن يفشل بلدنا على أن يمنحوني نصرا آخر، من بين العديد من الانتصارات"، التي يعتبر أنه حققها.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبيل التصويت: "دفع الأميركيون ثمن زلة ترامب التاريخية في إيران. ما كان ينبغي لترامب أبدا أن يبدأ هذه الحرب".

في المقابل، حض السناتور الجمهوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية جيم ريش، زملاءه في مجلس الشيوخ على التصويت ضد القرار.

وحذر قائلا: "إذا تم اعتماد هذا القرار فسينهض الإيرانيون ببساطة ويغادرون المفاوضات. دعوا الدبلوماسية تعمل".