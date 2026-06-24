وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، إن إيران "في موقف حرج، وعلى وشك السقوط، ومستعدة لتقديم أي شيء تقريبا"، مضيفا أنها "تظهر احتراما كبيرا للولايات المتحدة ورئيسها".

واعتبر أن تصويت مجلس الشيوخ على قانون صلاحيات الحرب جاء "في توقيت سيئ وبلا جدوى"، مضيفا أن القرار أوصل رسالة إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة لا تدعم سياسته، وهو ما عده "تقديما للعون والدعم للعدو".

كما انتقد 4 أعضاء جمهوريين صوتوا إلى جانب الديمقراطيين، معتبرا أن موقفهم صعب مهمته، لكنه أكد أنه "سينجزها، بطريقة أو بأخرى".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت، الثلاثاء، بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح قرار يدعو إلى إنهاءالعمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، بعد موافقة مجلس النواب عليه في وقت سابق.

ورغم أن القرار لا يحمل أثرا قانونيا ملزما، فإنه يمثل أول موقف يتبناه الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب المرتبطة بالصراع مع إيران، ويعكس تزايد القلق داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، إزاء استمرار الانخراط العسكري الأميركي، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب مفاوضات مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني وملفات أخرى.