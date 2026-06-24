وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال روته إنه يؤيد تماما موقف ترامب بشأن الناتو، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحلفاء الأوروبيين قدموا دعما عسكريا ولوجستيا واسعا للولايات المتحدة، لا سيما خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وأشار إلى أن مئات الطائرات الأميركية أقلعت من قواعد في إيطاليا دعما للعمليات، مضيفا أن إجمالي الطلعات الجوية المنطلقة من قواعد أوروبية تراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف طلعة.

وأوضح أن دولا أوروبية قدمت أيضا دعما لوجستيا مباشرا، لافتا إلى أن رومانيا اضطرت إلى تقليص حركة الطيران المدني في مطار بوخارست لإفساح المجال أمام عمليات تزويد الطائرات العسكرية بالوقود.

وتأتي تصريحات روته في وقت يواصل فيه ترامب دعوة حلفاء الناتو إلى زيادة مساهماتهم في الإنفاق الدفاعي وتحمل نصيب أكبر من أعباء الأمن الجماعي، في ظل تصاعد التحديات الأمنية الدولية.