وأُقر القرار بأغلبية 50 صوتا مقابل 48، بعد أن كان مجلس النواب قد وافق عليه في وقت سابق، في أول تصويت من نوعه يتبناه الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب المرتبطة بالصراع مع إيران.

ويهدف القرار إلى سحب القوات الأميركية من العمليات العسكرية ضد إيران، إلا أن قواعد الكونغرس لا تلزم الرئيس بتنفيذه، كما لن يكون مضطرا لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

ويعكس التصويت تنامي القلق داخل الكونغرس، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، إزاء استمرار الانخراط العسكري الأميركي، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب مفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من الملفات، أبرزها البرنامج النووي الإيراني.