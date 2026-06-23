وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى ولاية بنسلفانيا، أن الولايات المتحدة ستوقف المحادثات مع طهران إذا تراجعت عن التزامها بالسماح بعمليات التفتيش.

وأكد الرئيس الأميركي أن إيران "لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي"، معتبرا أن وضعها التفاوضي أصبح ضعيفا بعد ما وصفه بـ"تدمير قدراتها العسكرية".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق، عبر منصة "تروث سوشال"، أن إيران وافقت على "أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة"، معتبرا أن ذلك سيضمن "الشفافية النووية".

وأضاف أن طهران وافقت أيضا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة، مشيرا إلى أن جميع السفن الأميركية ستبقى في مواقعها تحسبا لأي تطورات، رغم استبعاده إعادة فرض حصار بحري في الوقت الراهن.

وأوضح ترامب أن الأموال التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأميركية ستودع في حساب ضمان يخضع لإشراف الولايات المتحدة، على أن تستخدم حصرا في شراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا.

وردا على الانتقادات التي وجهها بعض الجمهوريين، ومن بينهم السيناتور تيد كروز، للاتفاق المؤقت مع إيران، قال ترامب إن منتقدي الاتفاق "بحاجة إلى التثقيف"، مضيفا: "أعتقد أن أي شخص انتقد الاتفاق يحتاج إلى التثقيف، حتى لو كان من أصدقائي".

وختم الرئيس الأميركي بالقول إن المحادثات مع إيران "تسير على ما يرام".