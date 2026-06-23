وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، في بيان، إن "هذه العملية الواسعة النطاق ستُنفذ بتعاون وثيق مع إيران وسلطنة عمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع الشحن البحري".

وأضاف: "لقد حصلنا على الضمانات الأمنية اللازمة، وتحققنا بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات".

وأوضحت المنظمة أن خطة لإجلاء 11 ألف بحار على متن ما بين 500 و600 سفينة عالقة في الخليج العربي جارية.

وأضافت الوكالة: "نتواصل مع السفن لبدء عمليات الإجلاء عبر مضيق هرمز بموجب الخطة".

وتضمن إعلان المنظمة البحرية الدولية تعليمات من سلطنة عمان حول كيفية مرور السفن عبر المضيق.

ووفق ما جاء في البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية الثلاثاء، فقد عقدت سلطنة عمان وإيران مباحثات في مسقط خلال الزيارة التي قام بها كل من محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، وعباس عراقجي وزير الخارجية.

كما أكدت سلطنة عمان وإيران، بوصفهما الدولتين الساحليتين المشاطئتين لمضيق هرمز، على التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالمضيق وفقًا للأحكام الواردة في مذكرة التفاهم "إسلام باد".