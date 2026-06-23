وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشال: "على الرغم من احتجاجاتهم وتصريحاتهم الكاذبة، بالإضافة إلى حملة التضليل الإعلامي التي تبذل قصارى جهدها لتهميش انتصار الولايات المتحدة، فقد وافقت إيران بشكل كامل ونهائي على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة (إلى ما لا نهاية!). هذا سيضمن "الشفافية النووية"".

وأضاف ترامب: "لو لم يوافقوا على ذلك، لما كانت هناك مفاوضات أخرى! بناءً على هذا، وعلى تنازلات أخرى كبيرة قدمتها إيران، وافقت على إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، دون فرض أي حصار بحري إضافي".

وتابع الرئيس الأميركي: "ستبقى جميع السفن في مواقعها تحسبا لإعادة فرض الحصار، وهو أمر يبدو مستبعدًا للغاية في الوقت الراهن".

وفيما يتعلق بالأموال كتب ترامب: "الأموال التي تُفرج عنها وزارة الخزانة الأميركية تُودع في حساب ضمان تحت إشراف الولايات المتحدة، وستُستخدم لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية، حصريًا من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من مزارعينا الأميركيين".

وشدد على أن "هذه مواد تحتاجها إيران بشدة. هذه أزمة إنسانية، وأشعر بضرورة تقديم المساعدة الآن، قبل فوات الأوان. المحادثات تسير على ما يرام".