وخلال لقائه طلاب دورة ضباط قتاليين في الاحتياط في مستوطنة "مغدال عوز" بمنطقة غوش عتصيون، تحدث نتنياهو عن أهمية تعزيز القدرات العسكرية والاستقلالية في مجال التسليح.

وقال نتنياهو: "نحن نقف الآن في مواجهة إيران وأذرعها. لقد ضربناهم. الأمر لم ينتهِ بعد، لكنه يعتمد على قوتنا. أين سنكون بعد 30 عاما؟ هذا يعتمد على قوتنا. ولذلك، فإن ما نفعله في الوقت الحالي هو بناء قوة فائقة".

وأضاف: "أنا أريد استقلالية في التسليح. أقدر كثيرا الدعم الذي تلقيناه، والذي جلبته أيضا على مر السنين، من أصدقائنا الأميركيين. واليوم أقول: نحن بحاجة إلى منظومة تسليح مستقلة خاصة بنا. نحن ننتج سلاحنا بأنفسنا".

وتابع: "التحرر من التبعية، وبناء المزيد والمزيد من القوة، وإدخال المزيد والمزيد من التكنولوجيا، وتدريب المزيد والمزيد من أجيال القادة مثلكم، لأن هذا هو ما سيحدد في النهاية أين سنكون".