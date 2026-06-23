وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "لم نعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا نخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء العدوان العسكري الأميركي والصهيوني".

وتتعارض تصريحات بقائي مع ما أعلنه نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، عقب المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا، حيث قال إن المحادثات أسفرت عن اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقع إيرانية.

وقام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات متقطعة إلى إيران منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران لمدة 12 يوما ضد إيران في عام 2025، إلا أنه لم يتم منحهم إذن بالوصول إلى مواقع تخصيب اليورانيوم التي استهدفتها الولايات المتحدة خلال تلك الحرب.

وقال بقائي في المؤتمر الصحفي، ردا على سؤال بشأن شراء إيران منتجات زراعية أميركية، إن طهران سوف تحدد وارداتها بناء على "الأسعار والجودة"، دون أن يشير مباشرة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه فانس.

وأضاف: "من المثير للاهتمام أن فلسفة الحرب وهدفها، اللذين كانا تدمير الحضارة الإيرانية وإسقاط إيران، قد أصبحا الآن إثراء المزارعين الأميركيين".