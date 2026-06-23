وقال ترامب في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أنفقت مبالغ طائلة على مر السنين للمساعدة في حماية أوروبا، إلا أن حلفاء رئيسيين لم يقفوا إلى جانب واشنطن عندما طلبت الدعم خلال النزاع مع إيران.

وخص بالذكر كلا من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، قائلا: "لقد طلبنا منهم الحضور، لكنهم لم يتواجدوا من أجلنا". ولم يذكر ترامب تفاصيل بشأن طبيعة الدعم الذي سعت الولايات المتحدة للحصول عليه.

وكان المسؤولون الأميركيون قد انتقدوا مرارا حلفاء الناتو بسبب ما وصفوه بالدعم غير الكافي خلال الحرب مع إيران.

كما بدا أن ترامب يشكك في التزامات الولايات المتحدة الأمنية المستقبلية تجاه أوروبا، إذ قال إن واشنطن تنفق "مئات الملايين من الدولارات سنويا" للمساعدة في حماية الدول الأوروبية من روسيا، وألمح إلى أن الولايات المتحدة قد تكون أقل رغبة في مساعدة الحلفاء مستقبلا إذا كانوا غير مستعدين لتقديم الدعم في "الأمور الصغيرة".

ومن المتوقع أن يزور روته واشنطن من الثلاثاء إلى الخميس، ويتضمن جدول أعماله اجتماعا مع ترامب في البيت الأبيض، بالإضافة إلى محادثات مع مسؤولين أميركيين بارزين آخرين.