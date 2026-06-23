ونقلت الوكالة الكورية الشمالية، الثلاثاء، عن كيم قوله إن "اليابان، الدولة المهزومة في آسيا، حولت نفسها وبشكل علني إلى دولة حرب من خلال اغتنام الظروف المضطربة الحالية كفرصة للتخلص من جميع القيود التي تشل تحركاتها لتصبح قوة عسكرية"، وذلك في خطاب ألقاه خلال اجتماع للحزب الحاكم استمر ثلاثة أيام واختتم أعماله الإثنين.

وأضاف كيم في نهاية اجتماع الحزب: "هذا يدعو إلى رد فعل عنيف وقلق كبير من المجتمع الدولي".

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها كيم إلى عبارتي "تحركات لتصبح قوة عسكرية" و"العسكرية"، في معرض انتقاده لليابان.

كما انتقد كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بسبب "تأجيجهما الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل كبير"، من خلال تحديث قواتهما المسلحة والمناورات العسكرية وأنشطة التجسس، والدفع نحو تسريع بناء القدرات الدفاعية الوطنية.

وقال كيم: "ممارسات الولايات المتحدة العشوائية والمتسلطة أثرت بشكل خطير على القوى الدائرة في فلكها"، في إشارة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف: "يثبت الواقع مجددا عدالة جميع خياراتنا السياسية والمسار الذي اتبعناه".

وقال كيم إن "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كثفتا جهودهما بشكل متزايد ومعلن لتوسيع وتحديث القدرات العسكرية في المنطقة، بل وتسعى كوريا الجنوبية إلى اقتناء غواصات تعمل بالطاقة النووية".

تعزيز القدرات العسكرية

في المقابل، تعهد كيم جونغ أون بتسريع وتيرة تعزيز القدرات العسكرية للبلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتحديث قواتهما في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم تأكيده في كلمة على "الموقف السياسي الثابت لحزبنا ودولتنا في تسريع وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد".

وفي مواجهة هذه التطورات، شدد كيم جونغ أون على أن موقف كوريا الشمالية ثابت لا يتزعزع، وهو تسريع الجهود الرامية إلى "توسيع وتعزيز قوة ردع دفاعية ذاتية قوية وموثوقة تماما".

وفيما يتعلق بالترسانة النووية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الحزب أجمع على أن "القوات النووية للبلاد... وممارسة وضعها الكامل كدولة نووية يشكلان السبيل الأمثل والوحيد" لمواجهة التحديات الجيوسياسية.

وأكدت بيونغيانغ، منذ انهيار قمة هانوي عام 2019 بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب الخلاف حول نطاق نزع الأسلحة النووية وتخفيف العقوبات، أنها دولة نووية بشكل "لا رجوع فيه" ولن تتخلى عن ترسانتها.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب تقنيا لأن نزاعهما الذي دار بين عامي 1950 و1953 انتهى بهدنة وليس بمعاهدة سلام، كما أن بيونغ يانغ تخضع لعقوبات متعددة بسبب برنامجها النووي.