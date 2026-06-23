وذكرت الجهات الأميركية أن حلمي كان مطلوباً منذ مايو 2025، قبل أن يتم توقيفه خارج الولايات المتحدة بالتعاون مع السلطات التركية.

ما قصة حلمي؟

تتهم السلطات حلمي بإدارة مخطط احتيالي يُقدّر حجمه بنحو 3.7 مليار دولار، استهدف برنامج الرعاية الصحية الفيدرالي المخصص لكبار السن.

وأكدت أن المتهم أُعيد إلى الولايات المتحدة بعد استكمال إجراءات نقله من الخارج، تمهيداً لمحاكمته أمام القضاء الأميركي.

وأشادت السلطات الأميركية بدور مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في ميامي ووزارة العدل الأميركية، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في تركيا، في تعقب المتهم وإلقاء القبض عليه.

ووصفت الإدارة الأميركية عملية التوقيف بأنها إنجاز مهم في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، مؤكدة استمرار ملاحقة المتهمين بالاستيلاء على أموال دافعي الضرائب الأميركيين أينما وجدوا.

كما وجهت الشكر إلى السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك لدوره في دعم جهود التنسيق والتعاون التي أسهمت في إنجاز القضية.