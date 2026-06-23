وقالت ليفيت في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن الرئيس ترامب "لن يوقع أبدا على اتفاق لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي، فهو يضع مصلحة أميركا في المقام الأول دائما".

وأضافت: "من السخف افتراض أن الرئيس ترامب سيوقع على اتفاق يُقارن بأي شكل من الأشكال بالاتفاق النووي الإيراني الكارثي"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعه الرئيس باراك أوباما.

وتابعت المتحدثة قائلة: "سيضمن الاتفاق أن يعود بالنفع ليس فقط على مصالح الأمن القومي الأميركي، بل على الشعب الأميركي أيضا".

وقال الرئيس ترامب الإثنين "سأفعل ‌ما يجب عليّ ‌فعله" ‌إذا لم تلتزم إيران باتفاقها ‌مع ‌واشنطن.

وأضاف ⁠ترامب لصحفيين "إذا لم تلتزم ⁠إيران ‌باتفاقها، ⁠أو إذا لم تتصرف ⁠بشكل لائق، ⁠فسأفعل ما يجب عليّ فعله".

وتابع قائلا: "ما دامت إيران تحترمنا فلن نواجه أي مشكلة".

وأشار إلى أن "فريق التفاوض الأميركي بقيادة فانس قام بعمل جيد".

وشدد ترامب على أن بلاده قضت "على الكثير من قدرات إيران العسكرية"، مضيفا: "تخلصنا من المستوى الأول والثاني والثالث من قيادات إيران".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه يتعامل مع إيران "بطريقة مختلفة تماما عن الديمقراطيين".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب: "مضيق هرمز مفتوح تماما. الوضع جيد جدا في مضيق هرمز. إيران تبلي بلاء حسنا للغاية فيما يتعلق بمضيق هرمز".

ووقع ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتفاقا مؤقتا ‌بين واشنطن ‌وطهران الأسبوع الماضي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، والذي ردّت عليه طهران بشنّ هجمات على ‌إسرائيل ودول ⁠أخرى.

وأعلن الوسطاء الإثنين انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما.

ووفقا للبيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع في منتجع بورغنشتوك الجبلي السويسري.