وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "أنفقنا كل هذه الأموال. ثم عندما نريد ربما الحصول على مساعدة في أمور صغيرة... يقولون لا، نفضل عدم المساعدة".

وشدد على أنه "من الغباء قول ذلك، لأننا بدورنا نستطيع أن نقوله لهم ذلك إذا أردنا، وقد نفعل ذلك"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة مع الحلف، من المقرر أن يحضر ترامب قمة الناتو في أنقرة الشهر المقبل.

وانتقد ترامب، الأحد، موقف إيطاليا من الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بعد إنفاق تريليونات الدولارات على حلف الناتو، لم تفكر إيطاليا ورئيس وزرائها حتى في التورط مع إيران وتهديدها النووي الخطير".

وأوضح أنه: "لعقود، دافعنا عنهم، ولكن عندما يُختبرون، لا يقفون إلى جانبنا ولا إلى جانب العالم. هذا ليس جيدا".

ووجه وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأسبوع الماضي، انتقادات إلى حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، معلنا أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ستجري مراجعة تمتد لمدة 6 أشهر للقوات الأميركية في أوروبا، مشيرا إلى أن نتائجها ستعتمد على مدى سرعة الحلفاء الأوروبيين في تحمل مسؤولية أمنهم ودفاعهم.

وجاءت تصريحات هيغسيث بعد أسابيع قليلة من إبلاغ الولايات المتحدة حلفاءها بأنها ستتوقف عن تزويدهم ببعض السفن الحربية والطائرات إذا تعرضت إحدى الدول الأعضاء لهجوم، ما دفع الدول الأوروبية وكندا إلى البحث عن بدائل لسد هذه الفجوات الدفاعية.

وقاومت عدة دول أعضاء في الناتو دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترامب الحلف مرارا بأنه "نمر من ورق"، وهدد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضوا في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا على الضمانات الأمنية الأميركية، بينما قدموا دعما غير كاف للحملة الأميركية الإسرائيلية على إيران.