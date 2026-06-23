وأضاف ⁠ترامب لصحفيين "إذا لم تلتزم ⁠إيران ‌باتفاقها، ⁠أو إذا لم تتصرف ⁠بشكل لائق، ⁠فسأفعل ما يجب عليّ فعله".

وتابع قائلا: "ما دامت إيران تحترمنا فلن نواجه أي مشكلة".

وأشار إلى أن "فريق التفاوض الأميركي بقيادة فانس قام بعمل جيد".

وشدد ترامب على أن بلاده قضت "على الكثير من قدرات إيران العسكرية"، مضيفا: "تخلصنا من المستوى الأول والثاني والثالث من قيادات إيران".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه يتعامل مع إيران "بطريقة مختلفة تماما عن الديمقراطيين".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب: "مضيق هرمز مفتوح تماما. الوضع جيد جدا في مضيق هرمز. إيران تبلي بلاء حسنا للغاية فيما يتعلق بمضيق هرمز".

ورغم انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا، الأحد، جدد ترامب تهديده بقصف إيران، في حال استمر حزب الله اللبناني في "إثارة المشاكل" وفق تعبيره.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "على إيران أن توقف فورا وكلاءها مدفوعي الأجر بشكل كبير في لبنان عن إثارة المشاكل"، في إشارة إلى حزب الله.

وفي سياق متصل، قال ترامب لمراسل شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، الأحد، إن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح "الملاك الحارس" لمضيق هرمز، وأن تحصل على 20 بالمئة من النفط.

وأوضح قائلا: "قد نسيطر على مضيق هرمز إذا اضطررنا لذلك"، وفي حال حدث ذلك "سأقصف إيران بشدة".

ووقع ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتفاقا مؤقتا ‌بين واشنطن ‌وطهران الأسبوع الماضي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، والذي ردّت عليه طهران بشنّ هجمات على ‌إسرائيل ودول ⁠أخرى.

وأعلن الوسطاء الإثنين انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما.

ووفقا للبيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع في منتجع بورغنشتوك الجبلي السويسري.