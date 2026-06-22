وفي بيان نشر على تليغرام، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ‌أنها استخدمت صواريخ كروز تطلق من الجو لضرب المنشأة، التي ‌وصفتها بأنها "عنصر ‌حاسم" في الإنتاج الدفاعي الروسي.

وجاء في المنشور "أنها تصنع الإلكترونيات المستخدمة في الصواريخ الروسية، وخاصة لنظام صواريخ إسكندر التكتيكية".

وأظهرت ‌لقطات تم تصويرها من ‌سيارة ⁠تمر بجوار الموقع، وتحققت منها رويترز، أعمدة دخان أسود كثيفة تتصاعد من مكانين على الأقل ⁠في المصنع.

وقال ‌ألكسندر جوسيف حاكم فارونيش، في منشور ⁠على تيليغرام إن منشآت إنتاجية لم يحددها ⁠قد تعرضت لأضرار وأصيب ثلاثة أشخاص في هجوم أوكراني.

وأضاف أن ⁠الدفاعات الجوية الروسية دمرت عدة أهداف عالية السرعة فوق فارونيش، عاصمة الإقليم الذي يقع على بعد أقل من 200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

ولم يذكر الجيش الأوكراني نوع الصواريخ التي استخدمت. وزودت بريطانيا وفرنسا ‌كييف بصواريخ كروز تطلق من الجو، تعرف باسم "ستورم شادو".