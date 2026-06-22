ووفق الإعلان المنشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية، فإن "جميع التعاملات" التي كانت "محظورة" سابقا في ما يتعلق بإنتاج وبيع ونقل المحروقات الإيرانية "مصرح بها حتى 21 أغسطس الساعة 00,01" بتوقيت واشنطن.

ودفع الإعلان أسعار النفط المتراجعة إلى مزيد من الهبوط. وجرى تداول خام برنت بحر الشمال المعياري العالمي عند 77,80 دولارا للبرميل نحو الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهّدت في 18 يونيو "وضع حد لكل أنواع العقوبات" الأحادية والدولية المفروضة على إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ختام المحادثات مع واشنطن التي عُقدت في سويسرا إن "صادرات النفط والبتروكيماويات أعفيت من العقوبات".

واعتبرت سويسرا أن الظروف مهيأة "لبدء المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن فورا" بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بينهما في جنيف بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت إيران، الإثنين، أنها أجرت "نقاشا مقتضبا" مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات في سويسرا، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا يمكن اعتبارها "مفاوضات".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية: "جرى نقاش مقتضب للغاية بشأن القضية النووية، لكن لم يُتناول أي تفصيل، ولا يمكن القول إن المفاوضات بشأن النووي قد بدأت".

وأضاف أن الوفد الأميركي "عرض مواقفه بإيجاز شديد" بشأن هذا الملف، وقامت إيران بالأمر ذاته، واصفا هذا النقاش بأنه "عرض لمواقفنا" المتبادلة.