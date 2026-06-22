وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية: "جرى نقاش مقتضب للغاية بشأن القضية النووية، لكن لم يُتناول أي تفصيل، ولا يمكن القول إن المفاوضات بشأن النووي قد بدأت".

وأضاف أن الوفد الأميركي "عرض مواقفه بإيجاز شديد" بشأن هذا الملف، وقامت إيران بالأمر ذاته، واصفا هذا النقاش بأنه "عرض لمواقفنا" المتبادلة.

محادثات فنية بين إيران وأميركا

وفي السياق، ذكرت وكالة ​أنباء ⁠الطلبة الإيرانية أن محادثات فنية بين إيران والولايات ​المتحدة بشأن آليات تنفيذ ‌مذكرة التفاهم بينهما، وتشكيل مجموعات ‌عمل ‌فنية ذات صلة، ستبدأ في سويسرا، الإثنين.

ويرأس ‌الوفد الإيراني ‌نائب ⁠وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، ويضم خبراء ⁠في ‌الشؤون السياسية والاقتصادية ⁠والقانونية.

ويشارك في المحادثات ممثلون ⁠عن دولتي ​الوساطة ⁠باكستان ​وقطر، في حين عاد فريق التفاوض ​الإيراني الرئيسي برئاسة محمد باقر قاليباف إلى طهران.

ماذا يحدث؟

أعلن الوسطاء انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وذلك بعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاقها مضيق هرمز مرة أخرى، وتكرار الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب لتهديداته باستئناف الهجمات على إيران.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما.

ووفقا للبيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع في منتجع بورغنشتوك الجبلي السويسري المملوك لقطر.

وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق المتنازع عليه.