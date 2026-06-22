وقال ستارمر إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث بقراره، مؤكداً أنه سيبقى في منصبه إلى حين انتهاء إجراءات اختيار خلفه، المتوقع أن تُحسم بحلول سبتمبر المقبل.

وأوضح أن حزب العمال سيبدأ فتح باب الترشح لقيادة الحزب في 9 يوليو، تمهيداً لانتخاب زعيم جديد يتولى قيادة الحكومة.

وتأتي الاستقالة بعد أقل من عامين على فوز حزب العمال بالأغلبية في الانتخابات العامة، وسط تراجع شعبية ستارمر وتصاعد الضغوط داخل الحزب خلال الأشهر الماضية.

ويبرز اسم آندي بيرنام كأحد أبرز المرشحين لخلافة ستارمر، بعدما عزز موقعه السياسي إثر فوزه مؤخراً بمقعد برلماني وعودته إلى مجلس العموم.

وباستقالة ستارمر، تستعد بريطانيا لمرحلة سياسية جديدة قد تفضي إلى تولي سابع رئيس وزراء للبلاد خلال عقد واحد.