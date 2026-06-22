ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة أن الفريق الإيراني أنهى مشاركته في الاجتماعات وغادر الأراضي السويسرية عقب اختتام المناقشات، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن نتائج المحادثات أو التفاهمات المحتملة التي تم التوصل إليها.

وذكرت إيران أن مفاوضات سويسرا شهدت "نقاشا مقتضبا" مع الولايات المتحدة في شأن الملف النووي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب جولة تفاوضية مكثفة بين واشنطن وطهران، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد تسفر عنه الاتصالات بين الطرفين في ملفات تتعلق بالأمن الإقليمي والتوترات القائمة في المنطقة.

وبحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، فقد عاد الوفد الإيراني إلى طهران فور انتهاء الاجتماعات، في مؤشر على اختتام الجولة الحالية من المفاوضات.

استئناف المحادثات

من جانبها، اعتبرت سويسرا أن الظروف مهيأة "لبدء المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن فورا" بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بينهما في جنيف بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السويسرية: "الوسيط السويسري يرحب بالتقدم البنّاء الذي تحقق خلال المفاوضات الدبلوماسية المكثفة التي استمرت طوال ليلة 21-22 يونيو في بورغنشتوك بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة"، مضيفا أن خريطة الطريق المتفق عليها "توفر الظروف لاستئناف فوري لمحادثات فنية جديدة".