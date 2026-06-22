وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا إن السفينة "فيكتريس"، التي ترفع علم بنما، تعرضت لضربة مباشرة أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم، وهو طاهٍ مصري يبلغ من العمر 58 عاماً.

وأضاف كوليبا أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء 8 من أفراد الطاقم، فيما أكدت البحرية الأوكرانية أن السفينة تعرضت لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للإبحار.

وكان على متن السفينة أفراد من جنسيات مصرية وتركية وهندية، وفقاً للسلطات الأوكرانية.

استهداف سفينتين أخريين

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن روسيا استهدفت أيضاً سفينتي شحن أخريين ترفعان علمي بليز وبالاو خلال الهجوم نفسه، دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقميهما.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه منطقة البحر الأسود تصعيداً متواصلاً بين موسكو وكييف، وسط استهداف متبادل للبنية التحتية والممرات البحرية الحيوية.