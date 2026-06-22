وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض وتدمير 59 طائرة مسيّرة، مشيراً إلى عدم تسجيل أضرار كبيرة داخل العاصمة.

جاءت التطورات بعد يوم من هجمات أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم، ما دفع السلطات المحلية إلى تعليق مبيعات الوقود في عدد من المحطات.

وأسفرت الضربات، بحسب السلطات الموالية لموسكو، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين في منطقة كيرتش، فيما قُتل شخص خامس كان على متن عبّارة تربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية.

ضربات أوكرانية

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية نفذت سلسلة ضربات بعيدة المدى استهدفت البنية اللوجستية العسكرية الروسية ومنشآت النفط والدفاعات الجوية.

وقال زيلينسكي إن الهجمات طالت مواقع على جانبي جسر القرم، شملت منشآت بحرية تستخدم في نقل النفط داخل إقليم كراسنودار، إضافة إلى مستودع نفطي في كيرتش.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الضربات أصابت بنجاح منشآت لوجستية عسكرية، إلى جانب 4 محطات رادار تابعة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" ومنظومتين من طراز "بانتسير".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، مع استمرار استهداف البنية التحتية العسكرية ومنشآت الطاقة على جانبي الصراع.