وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن المحادثات دخلت ما وصفته بـ"منعطف حرج"، بعدما غادر الوفد الإيراني مقر الاجتماعات عقب لقاء مع الوسطاء القطريين.

رسالة ترامب

وبحسب الوكالة، جاء انسحاب الوفد الإيراني المؤقت بعد نحو 80 دقيقة من المباحثات وفترة استراحة، على خلفية تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبرتها طهران "مسيئة" وتهديدية.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بعدم الالتزام الكامل ببعض البنود الأولية الواردة في تفاهمات إسلام آباد، خصوصاً ما يتعلق بوقف إطلاق النار على مختلف الجبهات.

وأفادت "إرنا" بأن أعضاء الوفد الإيراني عقدوا اجتماعاً مغلقاً استمر نحو 90 دقيقة لمراجعة مسار المفاوضات وتقييم الموقف، وسط مشاورات مكثفة مع الوسطاء بشأن القضايا الخلافية.

كما ناقش الوفد مستوى التزام الولايات المتحدة بالتفاهمات القائمة وآليات متابعة النقاط العالقة قبل استئناف المحادثات.

وفي خضم التوتر، نقلت الوكالة عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله إن نجاح المفاوضات يعتمد على "الإرادة السياسية الأميركية" و"الالتزام العملي بالتعهدات"، محذراً من أن المباحثات وصلت إلى مرحلة حساسة.

ورغم هذه الخلافات، تمكن الوسطاء من احتواء الأزمة وإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، ما مهد الطريق لإعلان اختتام الجولة الأولى من المحادثات والتوافق على مواصلة المشاورات الفنية خلال الأيام المقبلة.