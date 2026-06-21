وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بعد إنفاق تريليونات الدولارات على حلف الناتو، لم تفكر إيطاليا ورئيس وزرائها حتى في التورط مع إيران وتهديدها النووي الخطير".

وأضاف: "لعقود، دافعنا عنهم، ولكن عندما يُختبرون، لا يقفون إلى جانبنا ولا إلى جانب العالم. هذا ليس جيدا".

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي ‌أنطونيو تاياني، السبت، إلغاء ‌زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، على خلفية التوتر بين زعيمي البلدين.

وأتى قرار تاياني بعدما اتهمت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الرئيس ترامب، بـ"اختلاق رواية عنها"، الجمعة.

وكان ترامب ⁠صرّح لقناة تلفزيونية إيطالية بأن ميلوني "توسلت إليه لالتقاط صورة معه"، في قمة مجموعة السبع.

وقالت ميلوني إنها "تشعر بالدهشة"من تصريحات ترامب، التي وصفتها بأنها "مختلقة تماما".

ووجهت له انتقادات أيضا بسبب تصرفه باحترام أكبر بكثير تجاه "أعداء الغرب"، مقارنة بحلفائه القدامى.

وأظهر مقطع مصور من الحدث في فرنسا ميلوني وترامب يجلسان جنبا إلى جنب على أريكة صغيرة، ويتبادلان أطراف الحديث في محادثة مستفيضة، ‌لكن الرئيس الأميركي أشار إلى ‌أنه كان ⁠يسايرها فقط من خلال الدردشة معها.

ونقلت قناة "إل إيه 7" التلفزيونية عن ترامب قوله في مقابلة قصيرة بعد أن سأل الصحفي عن رئيسة الوزراء الإيطالية: "ربما ⁠هي سعيدة لأنني ‌تحدثت معها. لم يكن علي التحدث معها".

وأوضح ترامب: "توسلت (ميلوني) إليّ لألتقط صورة معها. أرادت ⁠بشدة أن تلتقط صورة معي. لم أكن لألتقطها لكنني شعرت بالشفقة تجاهها".

وذكرت ميلوني أن "تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماما. أنا مندهشة بصراحة. لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة تجاه حلفائه. إنها ليست المرة الأولى".

وأضافت: "لا يسعني إلا أن أقول إنه من المخيب للآمال ألا يظهر نفس العزم مع أعداء الغرب والولايات المتحدة، الذين يعامل ‌قادتهم بتساهل أكبر بكثير. هناك شيء واحد يجب أن يتذكره: لا أنا ولا إيطاليا من يتوسلون أبدا".