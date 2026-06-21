وبدأت المحادثات بعد ظهر الأحد على ضفاف بحيرة لوسيرن، بين وفدي الولايات المتحدة بقيادة جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، وإيران بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان مؤخرا، من المقرر التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنهاء الأعمال العدائية، وكذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني، خلال 60 يوما.

وقبل انطلاق المفاوضات التي جرت خلف أبواب مغلقة، قال فانس إن "تقدما كبيرا" قد تحقق بالفعل في المحادثات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في سويسرا.

وأوضح فانس في منتجع بورغنشتوك، حيث تعقد المحادثات: "ما طلبه منا الرئيس دونالد ترامب هو فتح صفحة جديدة وتحويل علاقتنا مع الشعب الإيراني".

وتابع نائب الرئيس الأميركي قائلا: "أحرزنا بالفعل تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وأتوقع أن نحقق المزيد من التقدم".

وجدد الرئيس ترامب تهديده بقصف إيران، في حال استمر حزب الله اللبناني في "إثارة المشاكل" وفق تعبيره.