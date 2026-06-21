وحصد الحزب الحاكم 438 مقعدا من أصل 486 في مجلس نواب الشعب، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" بعدما أعلنت النتائج رئيسة لجنة الانتخابات ميلاتورك هايلو.

وبذلك يكون حزب الازدهار قد فاز بنحو 90 بالمئة من المقاعد التي جرى التنافس عليها.

وقالت لجنة الانتخابات إن الاستحقاق أجري في 501 دائرة من أصل 547 في البلاد، مع مشاركة نحو 40 مليون ناخب في التصويت، بينما بلغ إجمالي الناخبين المسجلين 54 مليونا.

وأوضحت اللجنة أن مخاوف أمنية حالت دون فتح 143 مركز اقتراع في يوم الاستحقاق، مشيرة إلى تعطل العملية الانتخابية في مواقع عدة في أقليمي أمهرة وأوروميا، من دون ذكر أي تفاصيل.

وخاض أكثر من 40 حزبا الانتخابات في مواجهة حزب الازدهار، لكن هذه الأحزاب تفتقر بمعظمها للدعم المالي، مع فوز الحزب الحاكم في 64 دائرة من دون أي منافسة.

أما منافسه الأكبر حزب "إيزيما" فخاض السباق بـ293 مرشحا، مقارنة بـ461 مرشحا لـ"الازدهار".

وصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب الذين يتولون بدورهم اختيار رئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يجرى هذا التصويت بين نهاية سبتمبر وأكتوبر المقبلين.