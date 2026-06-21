وأوضحت هيئة الملاحة الجوية السويسرية (سكاي غايد) ‌أن الخلل حدث عقب دمج منطقة محظورة فوق منتجع بورغنشتوك الجبلي، ‌الذي يستضيف المفاوضات، ‌مع أنظمة العرض الخاصة بالرادارات.

وتسبب الخلل في تعطيل رحلات بمطار زيورخ، ​لكن "تم حل المشكلة".

وذكر بيان للهيئة أنه "لم يتم اتخاذ قرار إنشاء منطقة حظر الطيران إلا في اللحظة الأخيرة، لأن ‌قرار عقد أحدث جولة ‌من المحادثات لم ⁠يتخذ بشكل نهائي إلا السبت".

وقالت "سكاي غايد" إن العمليات عادت إلى طبيعتها لاحقا، و"تعمل الأنظمة بسلاسة، وتم ⁠ضمان الأمن ‌في جميع الأوقات".

وقال متحدث باسم المطار ⁠لـ"رويترز"، إنه بحلول منتصف النهار تم إلغاء 12 ⁠رحلة وصول و14 رحلة مغادرة وتأخر ما لا يقل ​عن 60 رحلة مغادرة.

ويجري ⁠جي دي فانس ​نائب الرئيس الأميركي محادثات في بورغنشتوك مع إيران، الأحد، بموجب الاتفاق المبدئي ​بين واشنطن وطهران.

ووعدت سويسرا بتوفير "أجواء سرية وموثوقة" للمحادثات، في المنتجع الذي يقع ​على ‌بعد ما يزيد قليلا على 50 كيلومترا جنوبي مطار ​زيورخ.