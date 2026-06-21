ويقود الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، بينما يأتي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على رأس الوفد الإيراني.

وتأخر عقد الجلسة التي يحضرها فانس وقاليباف لأكثر من ساعة ونصف، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وقبيل الاجتماع، اعتبر رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف أن "هذا يوم رائع من شأنه تعزيز السلام والازدهار في المنطقة"، معربا عن أمله بإجراء "نقاشات ممتازة ستكون لها نتائج جيدة جدا".

كما قال فانس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من الوفد "فتح صفحة جديدة لتغيير علاقتنا مع الشعب الإيراني"، وفق تعبيره.



وأضاف: "نرى الآن مستقبلا مشتركا يمكن فيه للجميع العمل لتعزيز السلام والازدهار".



وتعقد المحادثات خلف أبواب مغلقة في منتجع جبلي سويسري ناءٍ، حول تنفيذ اتفاق مؤقت مع إيران بهدف التوصل إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وتدعو مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بشأن مسار إنهاء الحرب إلى إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما يشمل لبنان، الذي يشهد هجمات إسرائيلية يقول جيشها إنها تستهدف حزب الله.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن محادثات الأحد مع الولايات المتحدة ستستمر ليوم واحد فقط، بمشاركة باكستان وقطر.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه "تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم".

وتنص مذكرة التفاهم على محادثات تستمر 60 يوما بشأن قضايا مثل كبح برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

ويرأس فانس الوفد الأميركي، في ‌حين يقود قاليباف وفد طهران، علما أنهما التقيا سابقا قبل أكثر من شهرين في محادثات إسلام آباد.