وأفادت تقارير بأن لقاء جمع بين الوفدين الإيراني والسويسري في منتجع بورغنشتوك قبيل انطلاق المفاوضات مع الوفد الأميركي.

وسيشارك نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وستُعقد المفاوضات في فندق بورغنشتوك الفاخر بالقرب من بحيرة لوسيرن.

ولاحقا، قالت وزارة الخارجية السويسرية إن المفاوضات بين وفد أميركي بقيادة فانس ووفد إيراني برئاسة قاليباف ستبدأ صباح اليوم الأحد.

وكان نائب الرئيس الأميركي وصل إلى سويسرا صباح اليوم الأحد لإجراء محادثات مع إيران، إذ يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، بينما يختلفان بسبب إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز مجددا.

ويسعى الطرفان إلى المضي قدما في اتفاق مؤقت توسطت فيه باكستان ووقعه يوم الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان لإنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربعة أشهر.

قال فانس للصحفيين، قبل الصعود على متن طائرة في قاعدة آندروز المشتركة بولاية ماريلاند للمغادرة "أعتقد أننا سنحقق، نأمل، تقدما بشأن الملف النووي، وكذلك تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان"، مشيرا إلى احتمال عقد "المحادثات على مدى يومين".

كما وصل رئيس الحكومة الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير الأحد إلى سويسرا ، حيث سيواصلان قيادة جهود الوساطة في المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية في منشور على منصة إكس.