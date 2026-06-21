والتقى فانس رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف في منتجع بورغنشتوك السويسري، حيث تعقد المفاوضات مع إيران.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله إن اجتماعا رباعيا بين إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر سيعقد في المنتجع بعد ظهر الأحد.

وأوضح أن إيران ستعقد اجتماعات مع الوسيطين قبل الاجتماع الرباعي، الذي قال إنه يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ورغم أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما أثناء سير المفاوضات، أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت إغلاق مضيق هرمز، لكن الجيش الأميركي قال إن السفن التجارية ​واصلت عبوره بشكل طبيعي.

وقد تؤدي هذه التطورات إلى تعقيد المحادثات التي يسعى فيها الطرفان إلى ‌تنفيذ اتفاق مؤقت توسطت فيه باكستان ووقعه الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل نحو 4 أشهر.

ووصل فانس إلى المنتجع، بعد هبوط طائرته في قاعدة إمين الجوية في وقت مبكر من الأحد، ترافقه زوجته أوشا فانس.

وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أن المحادثات ستنطلق خلال الصباح.

وقال فانس للصحفيين في قاعدة آندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأميركية قبل مغادرته الولايات المتحدة: "نرجو أن نحقق تقدما بشأن الملف النووي، وكذلك تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان"، مشيرا إلى احتمال عقد "المحادثات على مدى يومين".

وتعتبر إيران وقف إطلاق النار في لبنان مسألة محورية في المفاوضات.

واتهم محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الولايات المتحدة بعدم تنفيذ البند الأول من اتفاقها المؤقت المكون من 14 نقطة مع إيران، الذي يتضمن وقف إطلاق النار "على ⁠جميع الجبهات"، بما في ذلك لبنان.

لكن الدفاع المدني اللبناني قال إن 20 شخصا قتلوا من جراء غارات إسرائيلية في لبنان، السبت، بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ هناك.

وقالت إسرائيل إن ضرباتها رد على هجمات شنها حزب الله، علما أنها تؤكد أنها ليست طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران و"ستبقي قواتها في الأراضي اللبنانية" التي تحتلها حاليا.

وجاء في بيان للجيش أن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكنها "ستواصل التصدي لأي تهديد".

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، لكن من دون الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها.