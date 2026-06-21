وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه بحري آزوف والأسود.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وجمهورية أديغيا، وفوق مياه بحري آزوف والأسود".

مقتل5 أشخاص بهجمات المسيرات

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الروسية عن اندلاع حريق في محطة نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في إقليم كراسنودار الروسي، مشيرة أيضا إلى مقتل شخص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف عبّارة ركاب في الإقليم.

كما أفادت بمقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين في هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية، 740 مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز هيمارس.