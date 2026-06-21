وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه بحري آزوف والأسود.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 239 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وجمهورية أديغيا، وفوق مياه بحري آزوف والأسود".

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية، 740 مسيرة أوكرانية وصاروخين من طراز هيمارس.