وحطت طائرة دي فانس في "قاعدة إيمن" الجوية قرب لوسيرن بوسط سويسرا في الساعة 3:59 بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه.

وقبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة السبت، قال دي فانس للصحفيين إنه سيبقى في سويسرا "ليوم أو يومين" للمشاركة في محادثات السلام.

وكان قد صرح في وقت سابق لشبكة فوكس نيوز بأن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، موجودان بالفعل في سويسرا وجاهزان للتفاوض.

هذا ومن المتوقع أن تنطلق، الأحد، المرحلة التالية من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران، وسط استمرار القتال في لبنان وتجدد الجدل بشأن وضع مضيق هرمز.

ووصل وفد تفاوضي إيراني إلى سويسرا، أمس السبت، لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المباحثات ستُعقد وجهاً لوجه، كما جرى في الجولة السابقة التي استضافتها إسلام آباد، والتي انتهت دون اتفاق بعد 21 ساعة من التفاوض.

كما أعرب فانس، في وقت سابق، عن أمله في أن يحقق المفاوضون "تقدماً في الملف النووي" و"ملف وقف إطلاق النار في لبنان"، مضيفاً أنه "من المؤكد أن الإيرانيين لديهم أيضاً قضايا يرغبون في مناقشتها"، بحسب ما ذكرت نيويورك تايمز.