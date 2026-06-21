وذكر زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "الليلة وفي الساعات القادمة، من المهم للغاية الانتباه جيدا إلى تحذيرات الغارات الجوية".

وتابع "يستعد الروس لشن هجوم واسع النطاق. أرجوكم، احرصوا على سلامتكم".

وأسفرت ضربات روسية في أنحاء متفرقة من البلاد عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وشنت القوات الروسية سلسلة من الهجمات العنيفة على كييف في الأسابيع القليلة الماضية وفي مدن رئيسية أخرى.

وأسفرت الغارات التي وقعت يوم الاثنين الماضي عن مقتل 10 أشخاص في أنحاء البلاد وإلحاق أضرار جسيمة بدير "بيشيرسك لافرا"، وهو دير يعود تاريخه إلى 1000 عام ويُعد رمزا للتراث الروحاني والثقافي الأوكراني.

وتعهد زيلينسكي بأن الجيش الأوكراني سيواصل حملته من الضربات متوسطة وطويلة المدى، التي تركز على قطاع النفط.

وقال إن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت مصفاة نفط في منطقة تيومين غرب سيبيريا يوم السبت، كما ضربت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط في موسكو مرتين هذا الأسبوع.

وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا على تطبيق تلغرام إن القوات الروسية هاجمت المدينة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا يوم السبت بقنابل انزلاقية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وأضاف أن المدينة تعرضت لتسعة هجمات، وأصيبت عدة مبان سكنية وبنى تحتية أخرى بأضرار.

وبالقرب من الحدود الروسية، قال مسؤولون محليون إن هجوما بقنبلة أسفر عن مقتل شخص واحد في ضواحي مدينة سومي.

وفي منطقة خيرسون الجنوبية، قال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين إن شخصا واحدا لقي مصرعه في هجوم بطائرة مسيرة على قرية تقع شمالي المدينة الرئيسية في المنطقة، والتي تحمل اسم خيرسون أيضا.