ونقلت شبكة "سي إن إن" عن باس إن المدينة ومقاطعة لوس أنجلوس فتحتا مراكز لاستقبال العائلات المتضررة من الدخان، مؤكدة أن السلطات ستواصل العمل على مدار الساعة لإخماد الحريق بشكل كامل.

وأضافت في بيان: "فتحت المدينة والمقاطعة أماكن للعائلات التي تبحث عن ملاذ من الدخان، وسنواصل العمل دون توقف وسنفعل كل ما بوسعنا لإخماد هذا الحريق بالكامل".

واندلع الحريق الأربعاء داخل مستودع تبريد مملوك للقطاع الخاص في حي بويل هايتس، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر للسكان بالبقاء داخل منازلهم بسبب مخاطر تلوث الهواء، مع مطالبتهم بإغلاق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية، وإيقاف أجهزة التكييف، ونقل أفراد الأسرة والحيوانات الأليفة إلى غرف داخلية.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، جايمي مور، إن فرق الإطفاء تمكنت من التعامل مع مخاطر المواد الخطرة الناتجة عن الحريق، وتعمل حاليا على مواجهة التحديات المرتبطة بالمخاطر البيولوجية داخل الموقع.

وأوضح أن المستودع يحتوي على نحو 85 مليون رطل من الأغذية المجمدة، مشيرا إلى أن تصميم المبنى وطريقة توزيع محتوياته يجعلان الوصول إلى الداخل بالغ الصعوبة بسبب انعدام الرؤية.

وأضاف: "لا يستطيع رجال الإطفاء الدخول ببساطة والبدء في تحريك منصات التخزين، فالرؤية داخل المبنى معدومة تماما".

ويتضمن إعلان الطوارئ طلبا للحصول على مساعدات بموجب قانون كاليفورنيا للمساعدة في الكوارث، كما دعت العمدة سلطات الولاية إلى تسريع توفير الموارد وبرامج الدعم اللازمة.

وأكدت باس أن الأولوية تتمثل في حماية صحة وسلامة السكان المتضررين من الحريق، والعمل على نقل المواد السامة بعيدا عن المنطقة والتخلص منها بطريقة آمنة تمنع وقوع كارثة بيئية.

وقالت: "هذا يتعلق بالوقاية، وهذا يتعلق بحماية الصحة العامة".