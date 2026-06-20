وذكرت الصحيفة أن ستارمر خلص، بعد مشاورات مع وزراء في حكومته ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين، إلى أن استمراره في المنصب قد لم يعد خيارا قابلا للاستمرار، مشيرة إلى أنه يناقش الأمر مع زوجته في مقر إقامته الريفي قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتأتي هذه التقارير بعد يوم واحد من كشف صحيفة "فاينانشال تايمز" أن وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر دعت ستارمر إلى وضع جدول زمني لمغادرة منصبه، معتبرة أن التنحي المنظم سيكون في مصلحة البلاد وحزب العمال.

وتصاعدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني عقب فوز السياسي العمالي البارز آندي بورنم بمقعد نيابي، ما عزز التوقعات بإمكانية دخوله سباقا على قيادة حزب العمال خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، تمسك ستارمر بموقفه في تصريحات سابقة، مؤكدا عزمه البقاء في منصبه وخوض أي انتخابات داخلية محتملة على زعامة الحزب.

ويترقب المشهد السياسي البريطاني ما إذا كان ستارمر سيختار إعلان رحيله، أو التمسك بالمنصب ومواجهة الضغوط المتزايدة داخل حزب العمال، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإطلاق مرحلة انتقالية تفضي إلى قيادة جديدة للحزب والحكومة.