وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير سيشاركان في الاجتماعات، فيما غادر شريف إسلام آباد متوجها إلى سويسرا على رأس وفد رسمي.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيحضرون المحادثات، إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، في خطوة تهدف إلى دفع مسار التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الفترة الماضية.

وتأتي المشاركة الباكستانية بالتزامن مع زيارةوزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين حول تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران وسير الترتيبات المرتبطة بها.